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Аналог украинского сайта «Миротворец» появился в Литве

Сегодня, 14:04

В Литве появился сайт Vatnikas, являющийся аналогом скандально известного украинского «Миротворца». На страницах портала публикуются досье граждан, отрицающих факт независимости Литвы и восхваляющих политику СССР.

Vatnikas существует всего несколько дней, а на его страницы уже успели попасть более 100 персон. Одним из самых известных «участников» скандального сайта является Гедрюс Грабаускас, руководящий «Социалистическим народным фронтом Литвы». Чтобы увидеть свое досье на просторах Vatnikas, необходимо публично восхвалять политику СССР, отрицать факты литовской независимости и недооценивать членство Литвы в НАТО. Отмечается, список «участников» Vatnikas составляется исключительно из личных убеждений руководства сайта.

«Миротворец» - это украинский политический сайт, созданный с инициативы сотрудников МВД Незалежной. В базе данных скандального интернет-портала преимущественно размещены досье на граждан, признанных изменниками родины.


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