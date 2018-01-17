МИД РФ назвал законопроект о реинтеграции Донбасса угрозой Минским соглашениям

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Григорий Карасин, являющийся заместителем министра иностранных дел РФ, назвал рассматриваемый украинским парламентом законопроект о реинтеграции Донбасса угрозой Минским соглашениям. Чиновник подчеркнул неспособность скандального постановления разрешить кризис на востоке Украины.

Закон о реинтеграции Донбасса Григорий Карасин назвал «лукавыми манипуляциями», угрожающими Минским соглашениям. Парламент Украины совершенно не задумывается о решении проблем на востоке страны, намереваясь принять скандальное постановление, считает представитель российского внешнеполитического ведомства. В завершении замглавы МИД РФ подчеркнул необходимость урегулирования военного конфликта на Донбассе путем двустороннего диалога.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что ВРУ в течение двух ближайших дней окончательно примет законопроект о реинтеграции Донбасса. Резонансный документ лидер Украины назвал «сигналом» для жителей востока страны и Крымского полуострова, чья земля является неотъемлемой частью Украины».