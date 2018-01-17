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«Слезайте с Олимпа»: Жириновский предложил США стать региональной державой

Сегодня, 12:33

Депутат ГД РФ Владимир Жириновский, руководящий партией ЛДПР, предложил США «слезть с Олимпа», превратившись в региональное государство. Так скандальный политик отреагировал на стратегию американской национальной безопасности, согласно которой Россия признается одной из главных угроз.

«Глобальные цели США потерпели крах. Теперь Вашингтону лучше слезть с Олимпа, превратившись в региональную державу», - заявил Владимир Жириновский.

Острым заявлением лидер ЛДПР отреагировал на новую стратегию американской национальной безопасности, в которой одними из главных угроз для Штатов названы Российская Федерация и Китай. В завершении интервью депутат Госдумы отметил неспособность Белого дома сделать «что-нибудь» с КНДР и урегулировать напряженные отношения с передовыми европейскими государствами.


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