Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в России

Сегодня, 11:11

Валентина Матвиенко, спикер Совфеда, информирует, что на президентские выборы официально пригласят зарубежных наблюдателей. Также она призывает провести это мероприятие без нарушений и провокаций.

По словам Валентины Матвиенко, Совет Федерации, как и другие ведомства, намерен пригласить на выборы главы государства наблюдателей из зарубежных парламентов. Структура намерена поспособствовать проведению политического мероприятия без нарушений и провокаций. Также необходимо исключить любые попытки вмешательства в этот процесс извне.

Для реализации участия зарубежных парламентариев на отечественных выборах в Межпарламентскую ассамблею СНГ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ будут направлены официальные приглашения. Выборы президента России проведут 18 марта, Владимир Путин примет в них активное участие, в чем его поддерживает народ.