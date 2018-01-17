КПРФ предлагает создать министерство по делам национальностей

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Депутат от Коммунистической партии Российской Федерации в Госдуме Казбек Тайсаев заявил, что в России должно быть создано министерство по делам национальностей. По мнению парламентария, проблема межнациональных отношений требует вмешательства на высшем представительском уровне.

По мнению Тайсаева, такая страна, как Россия, исторически вобравшая в свой состав множество национальностей и этнических групп, должна обеспечить централизованное руководство процессами межнационального взаимодействия. Несмотря на вековой опыт существования на одних территориях, в обществе наблюдаются процессы расслоения по национальному признаку.

На данное время межнациональными проблемами занимается лишь Федеральное агентство. Несмотря на концептуально грамотную организацию работы, у этой структуры не хватает ни сил не полномочий, чтобы в полной мере реализовывать свои программы. Тайсаев считает, что изменить ситуацию можно только при помощи специального министерства с соответствующими возможностями и достаточным финансированием.