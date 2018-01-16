Запрещённые «Яндекс» и «ВКонтакте» вошли в ТОП-5 сервисов в Украине

Вчера, 23:12

Запрещённые на территории Украины российские интернет-ресурсы «Яндекс» и «ВКонтакте» вошли в ТОП-5 самых популярных сервисов. Данные предоставили сотрудники интернет-ассоциации.

В отчёте сказано, что несмотря на официальный запрет, граждане соседнего государства всё равно пользуются вышеуказанными ресурсами. Для этого постоянно создаётся определённый софт, а также ищутся всевозможные пути обхода блокировки. Также популярными сервисами являются видеохостинг Youtube и поисковая система от компании Google. Вдобавок, группа Mail.ru и соцсеть «Одноклассники» тоже попали под запрет, но чудным образом оказались в ТОП-10 на территории Украины.

Стоит напомнить, что соответствующий указ был подписан в мае 2017 года. Основной его целью было «подорвать» экономику Российской Федерации. Судя по всему, очередной план украинских чиновников не удался.