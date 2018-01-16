Выборы 2018: 17 кандидатов претендуют на пост президента РФ

Вчера, 21:16

17 претендентов на президентский пост будут принимать участие в предвыборной кампании 2018 года.

Причем только двое кандидатов официально зарегистрированы Центральной избирательной комиссией. Они были выдвинуты от парламентских партий России. Остальные должны будут еще представить листы с подписями людей, поддерживающих их кандидатуры. Ранее о своем желании баллотироваться заявляли 46 человек, но только 15 самовыдвиженцев были зарегистрированы. Итоговый перечень лиц, участвующих в гонке, будет определен только 10 февраля, после тщательной проверки предоставленных данных.

По результатам социологических опросов среди соискателей, на самый высокий управленческий пост государства лидирует действующий президент РФ В.В. Путин.