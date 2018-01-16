ВРУ отказалась признавать ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

Вчера, 20:19

Сегодня ВРУ, не собрав достаточное количество голосов парламентариев, отказался признавать ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Отклонение поправок в реинтеграционный законопроект вызвало массовые беспорядки в Киеве, повлекшие за собой столкновения активистов и полиции. Один из протестующих задержан и один сотрудник полиции получил ранения. В Киеве предпринимаются повышенные меры безопасности для сохранения контроля над ситуацией.

Таким образом, президент страны пока не сможет на законных основаниях применять Вооруженные силы Украины на неподконтрольных территориях, а Россия не признается агрессором. Отказ от признания «террористическими» самопровозглашенных республик также вызывает недоумение и у некоторых украинских депутатов.