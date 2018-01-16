Минздрав подготовил список «вредных продуктов» для новой стратегии ЗОЖ

Вчера, 20:03

Представители Минздрава России подготовили список «вредных продуктов» в созданной новой стратегии ЗОЖ. Документ направлен на рассмотрение со стороны ФАС и министерства экономики.

Минздрав подготовил законопроект до 2025 года о формировании ЗОЖ и контроля заболеваний неинфекционного характера. В документе сохранили разделение на категории вредные и здоровые, хотя это не нравится отечественным производителям. В Минздраве предлагают поставить акцизы на продаваемые продукты и напитки, содержащие много соли или подслащенные. Предлагается изменить рецептуру нынешнего производства, где меньше сахара, соли и жиров. Продукты вредной классификации намерены вовсе запретить рекламировать. Предприниматели не поддерживают такую инициативу.

Сотрудники здравоохранительного ведомства уверенны, что их проект целесообразен и доработан, а потому они хотят видеть официальное утверждение до 22 января.