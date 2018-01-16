Зюганов собрался улучшить охрану Грудинина из-за провокаций

Вчера, 18:46

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что из-за провокационных действий со стороны журналистов Life в адрес партийного кандидата на пост главы РФ Павла Грудинина, решено усилить его охрану.

Грудинин сегодня, 16 января, в рамках пресс-конференции сделал заявление, что недавно журналист из информационного агентства Life приехал в Совхоз им. Ленина, где и живёт политик. Там сотрудник Life «бегал» за работниками. Кроме всего этого, по словам Грудинина, работники Life фотографировали его с детьми в Мюнхене.

Кандидат в президенты добавил, что журналисты фотографируют его детей и место где он живёт, а затем выкладывают в интернет. Зюганов добавил, что «они» в связи с этим намерены усилить охрану, чтобы не происходило подобных «провокаций».

Также Геннадий Зюганов высказался в отношении того, как федеральные каналы освещают деятельность Грудинина. Недавно глава КПРФ отправил сообщение Путину, руководителю ЦИК Памфиловой, а также Эрнсту и Добродееву. В сообщении Зюганов утверждает, что федеральное телевидение в рамках своего телеэфира совершает контрпропаганду по отношению к партийному кандидату.

Дмитрий Песков ответил на сообщения Зюганова тем, что их могут принять к сведению, но у Путина якобы нет полномочий влиять на российские СМИ.