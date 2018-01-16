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МИД Польши избавляется от дипломатов, окончивших российские вузы

Вчера, 18:39

Дипломаты - выпускники учебных заведений России будут уволены из польского министерства иностранных дел.

По словам министра Яцека Чапутовича, он наймет на их место других специалистов, пускай и с меньшим опытом в дипломатической работе. Основная масса польских дипломатов получила прекрасное образование в Московском государственном институте МО. Несмотря на короткий срок пребывания на своем посту, Чапутович готов отказаться от работы со старыми опытными дипломатами и провести революционную кадровую перестановку.

Его предшественник на этом посту придерживался кардинально другой точки зрения, вследствие чего и был уволен из министерства.


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