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Грудинин не объясняет подаренные ему 37 миллионов рублей

Вчера, 22:15

Павел Грудинин, кандидат в президенты России от Коммунистической партии, не объясняет подаренные ему 37 миллионов рублей. По его словам, принадлежащий ему совхоз имени Ленина подобных плат не производил.

Как рассказал журналистам Павел Грудинин, зарплата его и младшего сына переводится из совхоза имени Ленина, где сын работает главой отдела аренды. Если изучить фонд заработной платы предприятия, то можно заметить, что подобные выплаты из этой компании никто из его семьи не получал. Кандидат от КПРФ отметил, что в этом вопросе журналисты обманывают общественность.

Как оказалось, представители СМИ имели ввиду ТТ «Девелопмент», где коммунист имеет 4% акций. Бизнесмен подчеркнул, что это предприятие создали с японской корпорацией и только потом оно стало единым целым с совхозом имени Ленина, а потому по 37 миллионов рублей, якобы подаренные ему и его сыну, не имеют обоснований.


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