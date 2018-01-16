Киев официально не ответил на предложение Путина забрать свою технику из Крыма

Сегодня, 15:46

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Украина пока что не дала своего официального ответа по поводу возврата в государство военной техники из аннексированного Крымского полуострова.

Такой вопрос Песков дал во время своего ответа на вопрос журналистов о том, был ли официальный ответ от Киева российской стороне о вопросе возврата военной техники. Высокопоставленный чиновник ответил, что было большое количество публичных заявлений, сделанных действующим украинским правительством. Однако окончательного и точного ответа ещё неизвестно.

Ранее бывший главком ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что в вопросе о возврате военной техники речь идёт об 11 боевых кораблях-катерах, о 6 судах и катерах обеспечения, а также больше чем о 6 тысячах единиц техники и огромном количестве боеприпасов, и технических материалах. Гайдук также добавил, что Украине данная техника не нужна, так на модернизацию старых судов уйдёт больше средств, чем на строительство нового корабля.