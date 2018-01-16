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В Казахстане ученых шокировал переход страны на латиницу

Сегодня, 15:27

Ученые Казахстана шокированы решением президента Нурсултана Назарбаева, подписавшего законопроект о переходе страны с кириллицы на латиницу. Лингвисты возмущены огромным количеством апострофов в новом алфавите.

В настоящее время Казахстан пользуется модифицированной версией кириллицы (русский алфавит), однако в скором времени республика перейдет на латиницу. Решение Назарбаева вызвало серьезные общественные проблемы. Научное сообщество недоумевает, как записать не имеющий собственного алфавита язык, который ранее заимствовал слова. Также лингвистов возмутило немалое количество букв с апострофами в новом алфавите. Из 32 букв латиницы сразу 9 пишутся с надстрочными запятыми.

Все попытки ученых убрать апострофы из нового алфавита или заменить их диграфами закончились неудачами. Лингвисты Казахстана недоумевают, откуда президент Назарбаев взял идею для нового законопроекта, называя ее «ужасной».


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