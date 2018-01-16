VistaNews.ru


Полиция Киева усилила меры безопасности из-за рассмотрения законопроекта о Донбассе

Сегодня, 13:41

В правительственном квартале начались протестные акции в связи с рассмотрением парламентом Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса. Правоохранительные органы отреагировали на происходящее усилением мер безопасности.

Дабы не столкнуться с массовыми беспорядками, полиция и Нацгвардия Киева вывели на улицы правительственного квартала более 3,8 тысячи правоохранителей. Также с целью усиления мер безопасности в украинской столице, стражи порядка обратились к участникам демонстраций, призвав их не нарушать действующее законодательство.

Отметим, митингующие возле здания парламента в Киеве граждане Незалежной требуют принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Документ не может рассмотреть Верховная Рада, так как в него ранее внесли «искажающие» оправки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.