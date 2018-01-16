Полиция Киева усилила меры безопасности из-за рассмотрения законопроекта о Донбассе

Сегодня, 13:41

В правительственном квартале начались протестные акции в связи с рассмотрением парламентом Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса. Правоохранительные органы отреагировали на происходящее усилением мер безопасности.

Дабы не столкнуться с массовыми беспорядками, полиция и Нацгвардия Киева вывели на улицы правительственного квартала более 3,8 тысячи правоохранителей. Также с целью усиления мер безопасности в украинской столице, стражи порядка обратились к участникам демонстраций, призвав их не нарушать действующее законодательство.

Отметим, митингующие возле здания парламента в Киеве граждане Незалежной требуют принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Документ не может рассмотреть Верховная Рада, так как в него ранее внесли «искажающие» оправки.