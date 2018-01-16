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Голикова рассказала о диспропорции в оплате труда чиновников

Сегодня, 12:50

Татьяна Голикова, занимающая должность главы Счётной палаты, в рамках Гайдаровского форума сделала заявление, что в РФ существует огромная диспропорция в оплате работы различных должностных лиц и чиновников.

По словам Татьяны Голиковой, в последние несколько лет в стране появилась и существует огромная диспропорция в зарплатах российских чиновников. По её словам, такое положение вещей наблюдается как внутри федеральных, так и на правительственном уровнях. Об искажении принципа денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих свидетельствуют существующие отличия в заработной оплате чиновников одной и той же категории.

Голикова также подчёркивает, что зарплата чиновника должна равняться его эффективности. Для этого нужно определить зависимость одного от второго в наше время.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Путин выступил с приветствием всех участников Гайдаровского форума. Глава страны заявил, что в наше время навыки создавать и быстро изучать новые технологии стали основным фактором достижения успеха, лидерства и вообще высокого уровня отдельного государства или страны.


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