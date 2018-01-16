Турция намерена нанести авиаудар по позициям курдов в Сирии

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Из информации ряда военных источников Турция намерена предпринять атаку на силы курдских «Сил народной самообороны», контролирующих часть сирийской территории, в частности, город Африн. Такие действия Анкары являются деструктивными с точки зрения общей борьбы с международным терроризмом.

По поступившим ранее сообщениям, турецкая разведка определила более 150 целей в Сирии, которые подлежат уничтожению с воздуха. Все это касается позиций, занятых в течение кровопролитных боев курдов с террористами. Эксперты отмечают, что Анкара, преследуя свои сугубо внутриполитические цели, ослабляет коалиционное преимущество в САР. Цели, которые намечены Военно-воздушными силами Турции для атаки, крайне важны для стабилизации мира в районе Африна.

Как отмечают разведки стран, участвовавших в уничтожении террористических группировок, курдские соединения уже знают о возможной атаке со стороны Турции и готовы ей противостоять. Российское внешнеполитическое ведомство выступило с резкой критикой действий обеих сторон. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, всем сторонам необходимо уважать восстановленный суверенитет САР.