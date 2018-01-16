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Кадыров подарил дом престарелой бабушке из Азербайджана

Сегодня, 12:01

Фонд, который возглавляет Рамзан Кадыров, подарил дом престарелой 104-летней бабушке из Азербайджана. До этого она проживала там в приюте.

Ключи Мадина Алиева получила от Магомеда Даудова, являющегося в Чечне председателем Парламента, и Салаха Межиева, находящегося на посту муфтия.

В новом доме, расположенном в Грозном, долгожительница поселится не одна. За ней будут ухаживать её соседи Хаджимуратовы, являющиеся сиротами. Новое жильё получено 16-летней Иман, 18-летней Хавой и 22-летним Исламом.

Сообщение об этом сделано пресс-службой чеченского правительства.

До этого старушка находилась в азербайджанском приюте. С её слов, местом её рождения была Иордания, где она проживала долгие годы. На историческую родину, которой является Чечня, она решили вернуться уже в старости.

Однако, неизвестные во время её пути похитили паспорт женщины. Поэтому она не смогла покинуть Баку, где её определили в приют.

Кадыров заинтересовался судьбой престарелой соотечественницы. При помощи посольства РФ в Азербайджане был решён вопрос её отправки в Грозный и выделения ей там жилья.


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