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Поклонская прокомментировала слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма

Сегодня, 11:49

Депутат ГД РФ Наталья Поклонская ответила журналистке Ксении Собчак, назвавшей жителей Крыма «неполноценными». Бывший прокурор АРК назвала заявление скандальной звезды отечественного шоу-бизнеса «вредительством» и «чванством».

Ранее Собчак назвала крымчан «неполноценными», сравнительно с остальными гражданами России. В качестве примера ущемления прав жителей АРК скандальная телеведущая привела отсутствие городов полуострова в списке претендентов на проведение матчей ЧМ-2018 по футболу. Делая подобные заявления, Ксения, видимо, не знала, что окончательный список городов-хозяев мундиаля был утвержден еще в 2012 году.

Комментируя резкие высказывания Собчак, депутат ГД Наталья Поклонская назвала их «вредительством» и «чванством» внутри государства. Также бывший прокурор Крыма назвала политические взгляды телеведущей «ущербными».

Напомним, сегодня Собчак уже ошибочно «похоронила» пострадавших во время резни в пермской школе детей, выразив соболезнования их родителям.


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