Путин поприветствовал участников 4-го Гайдаровского форума

Сегодня, 11:41

Президент России Путин сегодня, 16 января, выступил с приветствием участвующих в 4-и Гайдаровском форуме. Глава РФ заявил, что главным фактором при достижении лидерства, успеха, высокого уровня стран и предприятий, в наше время стали именно навыки создавать и быстро изучать новые технологии.

В речи Путина речь идёт о том, что он видит, как в наши дни одним из решающих критериев успешного предприятия или страны, их конкурентоспособности и лидерства, стало умение создавать и быстро изучать новые технологии, а также умение сделать все условия для реализации потенциалов людей-сотрудников.

Глава РФ также отмечает, что тема кадрового создания и подготовки, цифровизации определённых сфер человеческой жизни и внедрение сервисов от государства, которые удобны для ведения бизнеса и самих людей, не просто так стоят в самом центре мероприятия.

Путин выражает надежду, что в рамках Гайдаровского форума-2018 проведут обсуждения по всем указанным ответвлениям, по результатам которых появятся новые нестандартные и оригинальные идеи, которые были бы очень полезны и востребованы в практическом применении.