Ксения Собчак не присутствовала на корпоративах после 26 декабря

Вчера, 23:39

Ксения Собчак рассказала, что не принимала участия в новогодних корпоративах с 26 декабря. Именно эта дата стала официальным стартом предвыборной кампании накануне выборов.

По словам кандидата на пост главы России Ксении Собчак, она не принимала участия ни в каких новогодних корпоративах, которые были организованы в канун Нового года. Это связано с тем, что с 26 декабря Ксения Собчак официально предоставила в ЦИК пакет необходимых документов для регистрации. Эта дата считается официальной по началу предвыборной кампании.

Представители оппозиционера Навального обвинили Собчак в том, что она проводила один из корпоративов после 26 декабря на Бали. В ответ на эти укоры сама Ксения все отрицает, так как с 26 декабря прошла официальную регистрацию кандидата для участия в предстоящих выборах президента России. Такое положение не позволяет заниматься параллельно подобными вещами, так что Собчак не вела никаких корпоративов.