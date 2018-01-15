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Собчак перевела в средства своего избирательного фонда 20 млн рублей

Вчера, 22:57

Ксения Собчак, решившая выдвинуться на выборы президента РФ, перевела 20 млн рублей на средства собственного избирательного фонда. Помимо того, она уволилась с телевидения.

Таким образом, она исполнила требования действующего законодательства, обязывающего кандидата в президенты РФ нигде не работать. Бывшей телеведущей были озвучены её планы, что всю свою дальнейшую деятельность она намеревается связать с политической сферой.

Сообщение она, изначально, сделала «Эху Москвы» 15 января этого года. В нём она проинформировала, что, продолжая заниматься политикой, больше нигде уже не имеет официальной работы.

В то же время она пополнила свой избирательный счёт на 20 млн рублей. Теперь его показатель составляет 35 миллионов, происхождение которых считается рядом экспертов сомнительным.

Но «Ксюша» на этом не останавливается. Она сообщила, что намерена довести средства данного фонда до ещё больших размеров. Как она сообщила, «будут ещё».

Для того, чтобы перед выборами главы РФ не быть, согласно закону, нигде трудоустроенной, она взяла отпуск на «Дожде», где работала телеведущей и журналистом.

С участием в большой политической жизни РФ, Собчак, согласно обнародованной ею информации, имеет самые «большие» из имеемых ею планов.


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