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В Белгородской области уволят 80 инспекторов ГИБДД

Вчера, 21:06

Региональное управление ГИБДД лишится 80 своих инспекторов. Такой шаг стал мерой в выполнении указа президента Российской Федерации, принятом в 2017 году.

Автолюбители празднуют уменьшение количества контролирующих специалистов на дорогах Белгородской области. Известно, что 80 человек отберет специальная комиссия, которая проведет конкурс на места в региональном Управлении ГИБДД. Также будут приняты во внимание результаты работы и достижения сотрудников.

В соответствии со служебной нагрузкой будет выполнен подписанный в декабре указ Владимира Путина. В соответствии с указом президента РФ с 1 января 2018 года, предельная штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации, финансируемая за счёт бюджета, не должна превышать 894 871 человека, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ – 746 859 человек.


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