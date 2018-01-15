Финская Wärtsilä не будет поставлять генераторы в Крым из-за санкций

Вчера, 20:02

Санкции Еропейского союза против России стали причиной потери партнеров. Финская компания Wärtsilä отказалась от поставок дизельных генераторов в Крым. Информацию предоставил представитель Wärtsilä.

Wärtsilä финская публичная машиностроительная компания является производителем машинного и другого оборудования для электростанций. По последним данным, представитель Wärtsilä подтвердил отказ своего руководства от поставок на Крымский полуостров. Обещанные дизельные генераторы теперь не попадут по назначению к заказчику Минтранса России.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает такой отказ от поставок и разрыва сотрудничества неправильным политическим ходом финнов.