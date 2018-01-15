VistaNews.ru


Финская Wärtsilä не будет поставлять генераторы в Крым из-за санкций

Вчера, 20:02

Санкции Еропейского союза против России стали причиной потери партнеров. Финская компания Wärtsilä отказалась от поставок дизельных генераторов в Крым. Информацию предоставил представитель Wärtsilä.

Wärtsilä финская публичная машиностроительная компания является производителем машинного и другого оборудования для электростанций. По последним данным, представитель Wärtsilä подтвердил отказ своего руководства от поставок на Крымский полуостров. Обещанные дизельные генераторы теперь не попадут по назначению к заказчику Минтранса России.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает такой отказ от поставок и разрыва сотрудничества неправильным политическим ходом финнов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.