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Фонд штаба Навального подал иск к Минюсту

Вчера, 19:45

Фонд штаба Навального подал иск к Минюсту. Об этом стало известно от главы федерального штаба Леонида Волкова. Раньше Министерство Юстиции обращалось с целью добиться ликвидации фонда "Пятое время года".

"Мы обращаемся к суду и требуем признать несанкционированными проверки, при которых Минюст просит ликвидирвать фонд", - заявил юрист Иван Жданов.

Рассмотрение иска Министерства состоится 22 января в суде Москвы. Главой вышеупомянутого фонда является Леонид Волков, соратник Навального.

24 ноября 2017 года представители написали письмо в Главное управление Министерства, где шла речь о том, что в отношении фонда проведут незапланированную проверку документов на соответствие фонда всем заявленным целям и РФ в частности. Минюст напомнил, что нужно предоставить пакет документов на проверку.


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