Ольга Голодец высказалась за усиление безопасности в школах

Вчера, 18:29

Вице-премьер России Ольга Голодец поддерживает депутата Бориса Чернышова. Речь идет об усилении мер безопасности в школах страны. Причиной стала кровавая расправа с учениками в школе №127 Перми.

Ольга Голодец активно поддерживает инициативу депутатов Госдумы, в частности Бориса Чернышова. Чиновница уверенна, что подобная трагедия не должна повториться в будущем. Учительницу, которая стала между детьми и нападающими, могут наградить. С таким предложением обратился к властям Перми зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело, которое расследуют в Главном следственном управлении СК РФ.

Ранее, Чернышов предложил возобновить контроль за соцсетями детей, их общением.