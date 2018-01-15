VistaNews.ru


Ольга Голодец высказалась за усиление безопасности в школах

Вчера, 18:29

Вице-премьер России Ольга Голодец поддерживает депутата Бориса Чернышова. Речь идет об усилении мер безопасности в школах страны. Причиной стала кровавая расправа с учениками в школе №127 Перми.

Ольга Голодец активно поддерживает инициативу депутатов Госдумы, в частности Бориса Чернышова. Чиновница уверенна, что подобная трагедия не должна повториться в будущем. Учительницу, которая стала между детьми и нападающими, могут наградить. С таким предложением обратился к властям Перми зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело, которое расследуют в Главном следственном управлении СК РФ.

Ранее, Чернышов предложил возобновить контроль за соцсетями детей, их общением.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.