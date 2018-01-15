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Экс-супруга Дональда Трампа заявила, что он не является расистом

Сегодня, 16:00

Экс-супруга американского президента Ивана Трамп выступила с заявлением, что Дональд Трамп никогда не был расистом и не является таковым сейчас. Об этом передают корреспонденты портала «ВладТайм».

В прямом эфире одного известного британского телеканала экс-супруга президента США Ивана Трамп ответила на вопрос журналистов о том, что женщина думает по поводу обвинений Трампа в расизме. По словам первой жены Трампа, он не является расистом, а некорректные слова говорит из-за своих помощников, которые советуют ему, как нужно и не нужно отвечать на вопросы.

Напомним, что недавно Дональда Трампа стали критиковать за его резкие высказывания в адрес иммигрантов. Однако лидер США заявил, что данными высказывания не имел цель обидеть людей.


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