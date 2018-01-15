Франция потребовала от России вернуть долги 100-летней давности

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Почти полмиллиона жителей Франции подали заявление в Международную федеративную ассоциацию держателей займов России, требуя, чтобы российское государство вернуло долги, которые еще в 1918 году списал Владимир Ленин.

По информации пресс-службы МФА, во второй половине 19-го века в российские компании железнодорожного движения было инвестировано около 15 миллиардов франков. Однако Владимир Ильич Ленин распорядился о списании данного долга с России. Теперь, спустя 100 лет наследники обанкротившихся владельцев российский облигаций требуют возместить причиненный ущерб.

Вряд ли российский долг возможно погасить. На это просто нет необходимых средств. К тому же, в 1997 году между странами был заключен договор, согласно которому российская столица выплатила 330 миллионов евро для закрытия давнего долга.

Президент ассоциации Эрик Санитас тем не менее заявляет о том, что государственный долг не имеет срок давности. К тому же, Россия не делала официального заявления о своем банкротстве.