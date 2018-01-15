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ВЦИОМ: Участие в выборах Грудинина и Собчак несёт знак конкурентности

Сегодня, 14:57

Россияне считают, что участие в выборах Собчак и Грудинина несёт собой знак конкурентности. Так заявил в понедельник на заседании глава ВЦИОМ Валерий Федотов.

Были представленны результаты общественного исследования в преддверии выборов президента страны. По этим данным в ноябре прошлого года 60 процентов опрошенных говорят, что выборы главы государства будут честными и открытыми, а в конце декабря их стало уже 64 процента. Сократилась доля тех, кто пологал, что такие выборы можно называть действительно демократическими и свободными. Показатели упали с 29 процентов до 23 в декабре.

"По моему субьективному мнению, есть большая вероятность, что данное явление связано с возникновением кандидатов, которых никто не ожидал увидеть. В их числе Павел Грудинин и Ксения Собчак. Именно их появление говорит о том, что кандидатство является действительно свободным. И это не похоже на какую-то игру", - говорит Валерий Федотов.

Напоминаем, выборы в России пройдут 18 марта текущего года.


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