Количество скелетов в шкафу Грудинина продолжает увеличиваться

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Количество скелетов, обнаруженных у Грудинина в шкафу, продолжает увеличиваться. Всплывают всё новые неожиданности.

Ранее это были счета с хранящимися на них миллионами рублей. Затем стало известно о ценных бумагах, чья стоимость уже исчисляется миллиардами. Пикантность этому придавало то, что Грудинин хранит их в банках Австрии и Германии. Что для члена КПРФ выглядит, как минимум, непатриотично.

Сейчас появилась информация, что его в заграничном отпуске сопровождали близняшки, которые называли Грудинина папой. В то же время молодую блондинку, которая была с ними, они звали мамой.

Стало известно, что Грудинин по прибытии в Россию попросил встретить блондинку с детками отдельно. Сам он вышел позднее, делая вид, что проводил отпуск в одиночестве.

Пикантным является то, что в Сети нет никакой информации об этой блондинке с милашками, зовущими Грудинина отцом. Везде говорится, что он муж лишь одной женщины, а его дети уже взрослые.