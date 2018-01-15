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Путин дал указание упростить процесс получения инвалидности. Кроме этого выдвинуто требование усовершенствовать центры реабилитации. Для выполнения этих задач глава государства назначил срок до 1 марта текущего года.

"Принять все меры по развитию процедур, которые предусматривают выявление случаев, когда инвалидность определяется в бессрочном порядке при первом обращении в организации медицинской экспертизы", - говорится на сайте Кремля. Кроме того, в списке прописано, что в ходе медицинской экспертизы нужно предусматривать возможные изменения в программе реабилитации, либо же абилитации больного без пересмотрения группы инвалидности и её срока.

Ранее сообщалось, Владимир Путин требовал от ЦИК принять меры для создания людям с ограниченными возможностями условий голосования на выборах президента.