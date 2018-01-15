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Инцидент с учениками школы в Перми прокомментировали в Госдуме

Сегодня, 13:51

Борис Чернышов прокомментировал происшествие с применением оружия в школе №127 города Пермь. Представитель Госдумы подчеркнул, что важно возобновить контроль за соцсетями детей, их общению и усилению мер безопасности в школе.

Стало известно, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал инцидент в школе Перми. По словам чиновника, такая трагедия стала причиной для изменения мер безопасности в школах и учебных заведениях России. Также, Чернышов подчеркнул важность и актуальность возобновления массового контроля за «личной жизнью» детей в соцсетях и на улице. Важно также проводить параллели между преступлениями и законом.

Нужно проводить мониторинг людей, которые состоят на учете у врачей, чтобы в будущем обезопасить невиновных людей от насилия и нападений.

«Но никаких профилактических мер принято не было, и в итоге мы получили очередную трагедию», — добавил Чернышов.

Число пострадавших в трагическом вооруженном нападении на учеников школы №127 Перми составляет уже 15 человек.


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