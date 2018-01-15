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Лавров обещает сделать доступным голосование для граждан РФ за рубежом

Сегодня, 12:24

Лавров упростит процесс голосования на выборах для граждан РФ за рубежом. Руководитель Министерства инстранных дел сообщает, что Москва практически завершила все шаги по урегулированию вопроса в сторону голосования россиян, которые находятся за пределами страны.

"Выборы главы государства будут в марте. Мы будем прилагать все усилия, чтобы наши граждане без проблем могли голосовать на выборах, при этом находясь даже за рубежом", - напоминает Лавров на заседании в МИД. На данный момент ЦИК РФ взяла документы на регистрацию двух кандидатов на пост президента России. Ими стали Владимир Жириновский, а также Павел Грудинин. Кроме того, предвыборный штаб при действующем президенте сообщает, что уже готовы полммиллиона подписей жителей России. Это намного больше 300 тысяч подписей, которые нужны для введения в регистрацию сомовыдвиженца.


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