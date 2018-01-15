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Порошенко уверен, что гимн Украины будет звучать в Крыму и на Донбассе

Сегодня, 12:23

Гимн Украины будет звучать в Крыму и на Донбассе. Такое заявление сделал президент Порошенко.

Сегодня 15 января украинцы отмечают день, когда в государстве была официально утверждена музыка к гимну страны. Выступая перед журналистами Петр Порошенко заявил, что украинскому гимну 26 лет, все годы независимости он звучал во всех ее концах. Глава государства выразил уверенность, что украинский гимн в скором времени опять зазвучит на территории крымского полуострова и на Донбассе.

На своей страничке в социальной сети Facebook Порошенко заявил, что гимном страны гордятся все украинцы, он поднимает боевой дух. Президент рассказал, что многие жители временно оккупированных территорий живут «с украинским гимном в сердце». Также глава государства вспомнил, как его растрогало выполнение гимна детьми в Донецкой области.


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