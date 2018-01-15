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Дмитрий Патрушев станет членом совета директоров РЖД

Сегодня, 12:14

Кабмин внес изменения в состав директоров РЖД. Так, теперь 15 членов директоров будут следить за РЖД. Ранее был исключен Станислав Воскресенский, а отдельно порекомендованным стал Дмитрий Патрушев.

Председатель правления Россельхозбанка станет одним из 15 членов совета директоров РЖД. С такой информацией ознакомили чиновники из Кабмина общественность. По мнению депутатов, Патрушев сможет внести свою лепту в развитие РЖД. А по неофициальным данным, сын секретаря Совета безопасности России и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева получил бы кресло главы в любом нужном ему ведомстве. Кабмин утвердил имена новых членов совета Расстригина и Толоконского, Дмитрию Патрушеву отдадут место в РЖД на днях.

Специалисты по подбору персонала и развитию стратегий компаний сообщают об отсутствии реальных причин для расширения штата сотрудников совета. Предпосылок нет и результат критики называют важным политическим ходом «для своих».


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