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Депутат Рады заподозрил Порошенко в госизмене

Сегодня, 11:36

Депутат Верховной Рады заподозрил Петра Порошенко в совершении госизмены. Парламентарий Виталий Куприй намеревается подготовить соответствующий запрос в СБУ.

В нём он предложит украинской спецслужбе провести расследование, с какой целью, и как часто Порошенко ездил в Россию. Также нужно установить с кем он при этом контактировал. Такое сообщение Куприй разместил в своём аккаунте в Facebook.

Скандал разразился после того, как грузинским телеканалом «Рустави-2» было показано письмо, которое Порошенко, якобы, направил в 2007 году директору ФСБ. В то время он был депутатом.

В тексте данного документа отмечено, что он обязуется выполнять законы РФ и не участвовать в действиях, направленных против российских интересов.

Якобы, он сделал попытку въезда в РФ через Пулково, но пограничники его не пропустили. МИД пояснил это тем, что Киев демонстрирует «недружественные действия».

В администрации Порошенко продемонстрированный «Рустави-2» документ назвали «фейком, изготовленным спецслужбами РФ».


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