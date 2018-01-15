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«Я не расист»: Трамп открестился от скандальных высказываний

Сегодня, 10:22

Президент США Дональд Трамп в интервью американской прессе заявил, что не считает себя расистом. Глава Белого дома отметил, что информация о его якобы оскорбительных высказываниях в отношении африканских стран, Гаити и Сальвадора не соответствует действительности.

В ходе общения с журналистами подчеркнул, что не считает себя расистом, добавив, что является «наименее расистским человеком» из тех, кто вообще давал интервью американским СМИ. Подобным образом Трамп попытался поставить точку в разгоревшемся скандале вокруг недавних высказываний, которые ему приписывают относительно мигрантов из стран африканского континента и Латинской Америки. Как сообщили некоторые масс-медиа, американский лидер якобы заявил, что беженцы из указанных регионов являются выходцами «грязных дыр».

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс как за пределами США, так и внутри страны. На днях неизвестные разместили над отелем Трампа в Вашингтоне надпись «гадюшник» в знак протеста против позиции политика.


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