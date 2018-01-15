В 1990-х Pepsi хвасталась, как разоружила СССР

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Журналисты из Америки поведали: Pepsi во времена Советского Союза, взамен на свой напиток, получали водку и военные корабли, тем самым "разоружая" его.

По приходу компании на рынок Советского Союза, курс национальной волюты был нестабильный и переживал не самые лучшие времена. Что бы хоть как-то выживать, Pepsi была вынуждена обменивать свою газировку. Успехи пошли в гору, когда в 1989 году Pepsi стала посредником Москвы по реализации на металлолома, а также 17 старых подлодок.

Данальд Кендалл - основатель Pepsi, беседуя с советником Белого Дома пошутил, сказав, что разрушает СССР быстрее чем они.