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В Москве откроется новое консульство США

Вчера, 23:38

Генеральный консул США уведомил, что в Москве основано новое консульство.

Представительство Соединенных Штатов откроет консульский центр США уже через два дня: 16 января, отметил дипломат Лоренц Тоби. Как он заявил прессе, открытие данного центра планировалось еще несколько лет назад. Главной целью создания комплекса на территории России является увеличение числа выдаваемых виз. Также генконсул отметил, что надеется на хорошие отношения России и США.

Посольство США, находящееся в Москве, всё также планирует проводить собрания на иммиграционных, диверсификационных и неиммиграционных виз в ограниченном количестве.


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