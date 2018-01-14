Затулин «ЗА» частичное денонсирование договора о дружбе с Украиной

Вчера, 20:14

Российский политик Константин Затулин предлагает частично денонсировать договор о дружбе с Украиной. Изменить документ 1998 года нужно в части признания территориальных границ друг друга. Политики поддерживают автора инициативы.

По мнению политического активиста Константина Затулина, важно соблюдать дружбу с соседями, однако есть и исключения из правил. Так, он стал инициатором внесения изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Документ 1998 года продленный в 2008 году на 10 лет не несет важной информации.

Так, в той части, где страны признают территориальные границы друг друга, уже существует расхождение мнений. В Украине документ не считают устарелым или же неправильным, а политик Затулин рассказал, почему нужно изменить договор. Главной причиной, по его мнению, стал переворот в Украине в 2014 году при участии Запада и сил США и НАТО. Таким образом уважать границы страны-оппонента недопустимо.

«Если дружба отсутствует, появляется, по идее, повод для того, чтобы начать заново решать все вопросы» - Константин Затулин, российский политик.