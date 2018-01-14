Политологу Олегу Бондаренко «закрыли» въезд в ЕС из-за Польши

Вчера, 19:33

Политолог и журналист Олег Бондаренко в Берлине узнал об особенностях посещения ЕС. По требованию Польши политику запретили посещать страны ЕС. Три года Бондаренко будет считаться «не въездным».

Стало известно об еще одном гражданине России, которому не рады в странах Европейского союза. Им стал российский политолог и журналист Олег Бондаренко. Прилетев на партийные сборы в Берлин, в аэропорту ФРГ ему сообщили о неприятной ситуации. Сотрудники миграционной службы уточнили, что на протяжении трех лет Бондаренко не будет иметь возможность бывать в ЕС.

Причиной для такого поступка стало заявление Польши и «хлопотании» в этом вопросе. О такой несправедливой мере со стороны Евросоюза сообщил лично Бондаренко по прилету в Россию.