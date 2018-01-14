МИД Украины поставило Россию в один ряд с Сомали и Сирией

Вчера, 19:31

Секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности в ряд к Ливии, Сирии и Сомали.

В Ливии был похищен украинец, работавший по частному контракту в городе Себга. В плен медика взяла одна из местных вооруженных группировок. Посольству Украины в Тунисе удалось добиться освобождения врача, и обратиться ко всем гражданам страны с просьбой покинуть территорию Ливии, объяснив это тем, что решение подобных вопросов дипломатическим путём осуществить крайне сложно. После освобождения украинца, Андрей Заяц опубликовал пост на своей официальной странице в Twitter, в котором попросил жителей Украины не посещать небезопасные страны: Ливию, Сомали, Сирию, Йемен и Россию, где консультанты страны ограничены в возможностях.

Ранее в Ведомстве обсуждались поездки украинцев на территорию России, власти просят оценивать возможные риски планировки поездки.