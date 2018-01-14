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В Сети высмеяли Грудинина за «забытые в зимней куртке 7 млрд»

Вчера, 18:41

Известного директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина заподозрили в забывчивости. Причиной стала находка в сумме 7 млрд в иностранных банках. Скептики уже думают, какой эквивалент «забытых» средств в соотношении с клубничным йогуртом.

Публицист Александр Ярош акцентирует внимание на одном из кандидатов на пост президента России. Под прицел его критики попал Павел Грудинин. Директор «Совхоза имени Ленина» и член партии КПРФ активно распространяет версию о заработке своих активов на продукции АПК и продаже земляники, клубники. Вооружившись данными заграничных счетов партийца Грудинина, Ярош высказал мысль о его незаконном заработке денег.

Рунет пришел в неподдельный восторг от объема иностранных активов Павла Грудинина: блогеры активно переводят «забытые» Грудининым миллиарды в клубничный эквивалент, публикуют уморительные фотожабы и задают кандидату неудобные вопросы.

«Сколько должен продать клубничного йогурта Паша Грудинин, чтобы заработать 7,5 миллиардов?» – задаются вопросом авторы паблика «Голос Лаврова».


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