Над отелем Трампа написали «гадюшник»

Вчера, 17:47

Вход в один из отелей Дональда Трампа в Вашингтоне под названием Trump International Hotel, неизвестные «украсили» световой проекцией сформированной в слово «Shithole», что дословно переводится, как «грязная дыра» или «гадюшник». Таким образом критики президента США высказали своё отношение к его недавнему высказыванию о прибывающих в Штаты мигрантах.

Помимо прочего на фасаде здания была размещена надпись с призывом положить конец превосходству белой расы. Тем самым противники Трампа обвинили последнего в расизме. Фразы с критикой политика постоянно сменяли друг друга.

Поводом для скандала стало высказывание главы государства о мигрантах, приезжающих в США из своих «грязных дыр». Президента уже высмеяли за его высказывания некоторые СМИ. Реакция иностранных государств также не заставила себя ждать. Власти ЮАР уже вызвали для вручения ноты протеста представителя Госдепартамента.