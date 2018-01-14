VistaNews.ru


Google досрочно назвал победителя президентских выборов в России

Вчера, 17:32

Популярный поисковый сервис Google не дожидаясь проведения очередных президентских выборов в России уже назначил победителем общероссийского голосования действующего главу государства Владимира Путина. Соответствующий результат можно увидеть при вводе в поле поиска комбинации «выборы 2018».

В результатах поиска в правой части страницы появляется колонка с кратким описанием данного события из электронной энциклопедии «Википедия». В публикации значится место и период проведения выборов. В самом низу под надписью «Победитель» указана ссылка на статью о Владимире Путине с соответствующей фотографией. Аналогичные результаты поисковая система выдаёт при поиске на английском и немецком языках.

Ранее в сети показали первую в истории России женщину-президента. Публикация оказалась шуточной и представляла собой коллаж с изображением Владимира Путина в женском облике.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.