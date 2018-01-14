Google досрочно назвал победителя президентских выборов в России

Вчера, 17:32

Популярный поисковый сервис Google не дожидаясь проведения очередных президентских выборов в России уже назначил победителем общероссийского голосования действующего главу государства Владимира Путина. Соответствующий результат можно увидеть при вводе в поле поиска комбинации «выборы 2018».

В результатах поиска в правой части страницы появляется колонка с кратким описанием данного события из электронной энциклопедии «Википедия». В публикации значится место и период проведения выборов. В самом низу под надписью «Победитель» указана ссылка на статью о Владимире Путине с соответствующей фотографией. Аналогичные результаты поисковая система выдаёт при поиске на английском и немецком языках.

Ранее в сети показали первую в истории России женщину-президента. Публикация оказалась шуточной и представляла собой коллаж с изображением Владимира Путина в женском облике.