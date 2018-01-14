Порошенко: Грузинское досье ФСБ является фейком

Сегодня, 11:15

Украина через пресс-службу своего президента опубликовала информацию, что размещённая информация о письмах, которые Порошенко направлял в ФСБ, является фейком. Информацию о том, что он «делился» с российскими спецслужбами «досье» обнародовал телеканал «Рустави-2».

Как сообщил данный источник, Порошенко просился в Россию, после того, как ему было отказано в 2007 году. Его администрацией ныне данные сведения опровергаются. Более того, их просят не распространять.

Телеканалу «Рустави-2» предлагается принести извинения публично. Ряд политологов связывают это с действиями Саакашвили, который сейчас считается одним из главных оппозиционеров на Украине.

В администрации Порошенко обнародованные письма в адрес ФСБ называются подделкой, изготовленной специалистами российских спецслужб. Такие данные опубликовал сайт президента Украины.

Как сообщается, в них Порошенко, которому отказали во въезде в РФ, сообщал в 2007 году, что является одним из основателей ныне гонимой на Украине «Партии регионов». Помимо того, он проинформировал, что в интересах России он привлекает в это государство «крупные инвестиции. Также он указал в документе, что жена его старшего сына проживает в Петербурге.

Украинский президентский сайт сообщает, что, поскольку, старший сын президента страны женился лишь в сентябре 2013 года, у него не могло быть в 2007 году жены и сына, проживающей в городе на Неве.