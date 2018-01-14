VistaNews.ru


КНДР: Не исключено национальное воссоединение с Южной Кореей

Сегодня, 10:40

В КНДР возможно национальное воссоединение с Южной Кореей. В связи с началом переговоров в печатном издании Нодон Синмун появилась статья "Яркая звезда национального воссоединения" по авторству Ким Чен Чхоля.

При этом, упор делается на "новую политику" КНДР и на то, чтобы создать мирную обстановку на полуострове. Главной задачей для двух сторон является уменьшение военного напряжения и способствование создания мирной ситуации. Даже, несмотря на то, что Южная Корея и КНДР не особо ладят между собой, достичь умиротворения вполне возможно, отмечается в вышеупомянутой статье.

Намёком на сдвиги в отношениях обеих стран было обращение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он заявляет, что страна намерена принимать участие в Олимпиаде и готова устроить переговоры. Сеул снял все санкции с КНДР на время прведения мероприятия. Следующий шаг переговоров назначен на 15 января.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.