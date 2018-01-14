КНДР: Не исключено национальное воссоединение с Южной Кореей

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В КНДР возможно национальное воссоединение с Южной Кореей. В связи с началом переговоров в печатном издании Нодон Синмун появилась статья "Яркая звезда национального воссоединения" по авторству Ким Чен Чхоля.

При этом, упор делается на "новую политику" КНДР и на то, чтобы создать мирную обстановку на полуострове. Главной задачей для двух сторон является уменьшение военного напряжения и способствование создания мирной ситуации. Даже, несмотря на то, что Южная Корея и КНДР не особо ладят между собой, достичь умиротворения вполне возможно, отмечается в вышеупомянутой статье.

Намёком на сдвиги в отношениях обеих стран было обращение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он заявляет, что страна намерена принимать участие в Олимпиаде и готова устроить переговоры. Сеул снял все санкции с КНДР на время прведения мероприятия. Следующий шаг переговоров назначен на 15 января.