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Турция не желает становиться привилегированным партнером Евросоюза

Вчера, 23:11

Турецкий министр по делам Европейского Союза Омер Челик выступил решительно против привилегированного партнерства с ЕС.

Анкара не желает быть в статусе страны второго сорта среди европейских государств, что неоднократно подчеркивалось официальными лицами этой страны. Челик отметил, что его страну нельзя рассматривать только как форпост борьбы с мировым, и в том числе исламским, терроризмом и буфер, ограничивающий нелегальный миграционный поток.

Евросоюзом до сих пор не предоставлено даже права безвизового въезда на свою территорию турецким гражданам, что существенно ухудшает взаимоотношения между Анкарой и Брюсселем.


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