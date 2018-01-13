В поддержку Владимира Путина хотят голосовать туристы из Китая

Вчера, 22:29

Туристы из Китая собираются возле пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина во Владивостоке.

Посетители из Поднебесной специально прибывают в столицу Приморья, чтобы поддержать кандидата на президентский пост В.В. Путина. Волонтеры из инициативных групп поддержки терпеливо объясняют иностранцам, что оказать поддержку кандидату на выборах президента 2018 года во Владивостоке могут только лица, являющиеся гражданами РФ, прописанные в Приморском крае и достигшие соответствующего возраста.

Особенно активны молодые китаянки, которые с удовольствием устраивают фотосессии возле баннеров и рекламных щитов с символикой этого кандидата. Такая активность связана с тем, что действующий руководитель страны активно выступает за укрепление дружеских и партнерских связей с КНР.