В Омске активисты сняли постер с Путиным и Медведевым накануне выборов

Вчера, 17:04

В Омске активисты убрали плакат с Медведевым и Путиным. Ранее этот баннер никто не снимал, но перед выборами в 2018 это сделать просто необходимо.

Главная рекламная конструкция в Омске опустела без своего почетного плаката. Изображение Владимира Путина и Дмитрия Медведева украшало город многие годы, но 12 января активисты сняли впервые это изображение. Вместо лозунга «Омичи за сильную единую Россию», теперь население видит рекламу предстоящих выборов президента, которые состоятся уже в марте текущего года.

Данный постер посреди Омска на протяжении некоторого времени подвергался неприятностям. Началось все с того, что плакат с Путиным в 2010 году исчез по приказу мэрии, потом его снова поставили. Ровно через пару лет, в 2012 году, хулиган разрисовал краской лицо нынешнему президенту на картинке. Полиция поймала злоумышленника, и баннер снова восстановили. Теперь же причиной демонтажа стали предстоящие выборы главы государства.